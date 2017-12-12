Son Haberler

CTP sokakta: Biz halkız burada biz varız!
12 Aralık 2017 / 13:30
20

CTP sokakta: Biz halkız burada biz...

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) bu sabah tüm ilçelerde çemberlere çıkarak propaganda sürecini başlattı. “Biz halkız burada biz varız” sloganıyla çıkı...

Erhürman esnafla buluştu: Kooperatifleşme ile güçleneceğiz!
9 Aralık 2017 / 14:38
35

Erhürman esnafla buluştu: Kooperatifleşm...

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Girne esnafıyla buluştuğu toplantıda, “Önce bugün en gelişmiş ülkelerde başarıyla uygulanan kooperatifçiliği yozlaşt...

Erhürman: İskele ülkenin yükselen değeri olacak!
8 Aralık 2017 / 17:08
51

Erhürman: İskele ülkenin yükselen değ...

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ve milletvekili adayları bugün İskele’de yurttaşlarla kucaklaştı. İskele çarşısının ardından kent pazarını gezen CT...

Erhürman: Bu düzen değişsin diyenler için adres burada, adres CTP!
6 Aralık 2017 / 15:56
116

Erhürman: Bu düzen değişsin diyenler içi...

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, “İstiyorsanız ki bu düzen değişsin, adres burada, adres CTP” dedi. Dikmen Ocak Örgütü’nün önceki akşam düzenlediği,...

Sorakın, CHP’li heyeti kabul etti
6 Aralık 2017 / 14:07
401

Sorakın, CHP’li heyeti kabul etti

CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın, Türkiye ana muhalefet partisi CHP’den gelen heyeti kabul etti. CTP’den Dış İlişkiler Sekreteri, Güzelyurt milletv...

Erhürman: Lefke, üretim, yükseköğretim ve turizmle kalkınacak
5 Aralık 2017 / 16:02
43

Erhürman: Lefke, üretim, yükseköğretim v...

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ve milletvekili adayları bugün Lefke’de halkla kucaklaştı. Devlet dairelerinin ardından çarşıya yürüyen CTP’liler, sa...


Ropörtajlar

“Evin içinin temizlenebilmesi, ancak kapıların, pencerelerin dünyaya açılmasıyla mümkündür”
24 Temmuz 2017 / 13:34
0

“Evin içinin temizlenebilmesi, ancak kapıların, pencerelerin dünyaya açılmasıyla mümkündür”

Yeni siyaset yaklaşımı ve hukukçu kimliği ile ön plana çıkan, Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, Kıbrıs’taki bugünkü yapının değil elli yıl, tek gün dahi böyle gidemeyeceğini söyledi. Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Kıbrıs Zirvesi’nin ardından gelişmeleri YENİDÜZEN için değerlendirdi. 


Diğer Haberler

BİZİMLE İLETİŞİMDE KALIN

Aday Tanıtım Kitapçığı
2018 Seçim Müziği

Fotoğraf Galerisi

Tümünü Gör
Ekoloji ve Çevre Çalıştayı
14 Temmuz 2017 / 00:00

Ekoloji ve Çevre Çalıştayı

26. Kurultay
12 Kasım 2016 / 00:00

26. Kurultay

Çocuk Günü Etkinliği
1 Haziran 2016 / 00:00

Çocuk Günü Etkinliği

Video Galerisi

Tümünü Gör
Armağan Candan - 8 Eylül Perşembe Denetimi
8 Eylül 2016 / 00:00
Milletvekilimiz Teberrüken Uluçay - 8 Eylül Perşembe Denetimi
8 Eylül 2016 / 00:00
Milletvekilimiz Ahmet Gülle Perşembe Denetiminde
25 Ağustos 2016 / 00:00
Milletvekilimiz Biray Hamzaoğulları Perşembe Denetiminde
25 Ağustos 2016 / 00:00
Hüseyin Erçal - 18 Ağustos Perşembe Denetimi
18 Ağustos 2016 / 00:00