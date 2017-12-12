CTP sokakta: Biz halkız burada biz...
Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) bu sabah tüm ilçelerde çemberlere çıkarak propaganda sürecini başlattı. “Biz halkız burada biz varız” sloganıyla çıkı...
Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) bu sabah tüm ilçelerde çemberlere çıkarak propaganda sürecini başlattı. “Biz halkız burada biz varız” sloganıyla çıkı...
CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Girne esnafıyla buluştuğu toplantıda, “Önce bugün en gelişmiş ülkelerde başarıyla uygulanan kooperatifçiliği yozlaşt...
CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ve milletvekili adayları bugün İskele’de yurttaşlarla kucaklaştı. İskele çarşısının ardından kent pazarını gezen CT...
CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, “İstiyorsanız ki bu düzen değişsin, adres burada, adres CTP” dedi. Dikmen Ocak Örgütü’nün önceki akşam düzenlediği,...
CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın, Türkiye ana muhalefet partisi CHP’den gelen heyeti kabul etti. CTP’den Dış İlişkiler Sekreteri, Güzelyurt milletv...
CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ve milletvekili adayları bugün Lefke’de halkla kucaklaştı. Devlet dairelerinin ardından çarşıya yürüyen CTP’liler, sa...
Yeni siyaset yaklaşımı ve hukukçu kimliği ile ön plana çıkan, Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, Kıbrıs’taki bugünkü yapının değil elli yıl, tek gün dahi böyle gidemeyeceğini söyledi. Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Kıbrıs Zirvesi’nin ardından gelişmeleri YENİDÜZEN için değerlendirdi.
CTP milletvekili adayları dün Lefkoşa’da buluştu. Adaylar KTAMS’ta gerçekleştirilen kokteylde bir araya geldi. Genel Başkan Tufan Erhürman’ın da yer a...
CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ve elli milletvekili adayı bugün Güzelyurt’ta yurttaşlarla kucaklaştı. Kent pazarının ardından çarşıda ve terminal bö...
CTP milletvekili adayları 7 Ocak’ta yapılacak Erken Genel Seçimleri için bugün Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) başvuru yaptı. Genel Merkez’de buluşarak m...
CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ve elli milletvekili adayı bugün Mağusa’da yurttaşlarla kucaklaştı. Kent pazarının ardından Salamis yolunu yürüye...
CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ve elli milletvekili adayı bu sabah Girne’de halkla kucaklaştı. Pazar yeri, çarşı ve belediyeyi ziyaret eden CTP’l...
CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, “Var olan düzenden memnun olmayan her kesim CTP’de birleşti. Sorunlarımızın çözümü vardır, CTP programı ve güçlü kad...